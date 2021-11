Gerade kommt Joachim Wiegleb (70) bei Außentemperaturen von 9 Grad Celsius aus dem kühlen Nass, da will er schon gleich ein zweites Mal eintauchen. Die Wassertemperatur ist identisch mit der Außentemperatur. An der Flussbadestelle in Schwedt tummelten sich am Sonntag um die 20 „Unverfrorene“,...