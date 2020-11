Geister haben einen Zug in der Uckermark entführt. Wilde Gestalten, schrecklich anmutende Dämonen und wahre Monster kaperten am letzten Oktobertag eine Lokomotive samt Personenwagen auf dem Gramzower Bahnhof. Die Meute setzte sich mit dem Zug des Eisenbahnmuseums in Bewegung und fuhr damit auf und...