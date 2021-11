Stets sind es Senioren, die bundesweit Ziel von Anrufen angeblicher Enkel, Neffen oder gar falscher Polizisten werden. Ein 74 Jahre alter Rentner in Prenzlau ist am Abend des 31. Oktober Opfer dieser Betrugsmasche geworden, die als „Enkeltrick“ bezeichnet wird. In der ersten Welle gaukelten ange...