Alarm für die Feuerwehr in Schwedt. Um 11.39 Uhr heulte der Pieper auf. Die Kameraden der Hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr, aber auch Freiwillige waren schnell zur Stelle. Denn in einem Mehrfamilienhaus an der Leverkusener Straße war ein Brand gemeldet worden.

So hatte nicht nur der Rauchmelder...