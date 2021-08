Nach einem kurzen Löschangriff ha...

Ein Alarm in den Mittagsstunden sorgte am Montag für ein Großaufgebot der Schwedter Feuerwehr in der Meyenburger Allee. Der Information der Leitstelle verhieß nicht Gutes. Ein brennendes Gartenhaus in der Sparte Rosenhain wurde gemeldet. Die Meldung besagte, dass das gesamte Objekt brenne, ob Personen im Inneren seien, war unbekannt.