In Windeseile waren die Kameraden der hauptamtlichen Kräfte am Montagvormittag an der Einsatzstelle an der Ehm-Welk-Straße in Schwedt. Von der Heinersdorfer Straße ist es ja auch nur ein Katzensprung dorthin.

Lage schnell unter Kontrolle

„Wir hatten die Lage aber schnell unter Kontrolle", sagte Einsatzleiter Heiko Hinsche vor Ort schon wenige Minuten nach dem Notruf. Daher konnten die freiwilligen Kräfte den Einsatz schon auf der Anfahrt abbrechen. In Sichtweite des Einsatzortes bogen sie ab und fuhren wieder zurück in die Zentrale.

In der Wohnung hatte eine Steckdose geschmort. Da brauchten die Feuerwehrleute am Ende nicht mehr groß eingreifen. Zur Sicherheit waren die Retter aber auch mit der Drehleiter vor Ort, damit in einem schlimmeren Fall gleich alle notwendigen Fahrzeuge in der Nähe sind.

Polizei und Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort

Im Einsatz waren von der Feuerwehr sechs hauptamtliche Kräfte. Vor Ort war auch ein Rettungswagen und ein Streifenwagen der Polizei.