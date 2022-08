In den stillgelegten Uckermark-Passagen in Schwedt hat es am Montag (16. August) erneut gebrannt. Die Feuerwehr wurde kurz nach 16 Uhr von einem Passanten alarmiert, der aus dem Dach des Gebäudes Rauch aufsteigen sah. Die Feuerwehr löschte ein kleines Feuer im zweiten Obergeschoss. Dort waren Teil...