Wenn Osama Al Saydeh am Uckersee angeln geht und der frische Wind ihn umweht, fühlt er sich frei. Für den Asylanten aus dem Libanon dringt dieses Gefühl nur selten ins Bewusstsein. Er hat in Deutschland seinen Angelschein gemacht und lebt seit vielen Jahren in einem Flüchtlingswohnheim in Angerm...