Schöne Komposition! Birgit Neßler hat mit ihrer Kamera quasi das Leben in voller Blüte und die Vergänglichkeit in einem Bild festgehalten. Unsere MOZ-Jury hat ihr Foto zum Bild des Monats August erkoren. Herzlichen Glückwunsch!

Nun geht es im September in die nächste Runde. Schicken Sie uns Ihren Favoriten. Das können Bilder von Menschen oder Ereignissen sein. Fotografieren Sie die beeindruckenden Landschaften oder markante Architektur. Lichten Sie Ihre Liebsten ab, wie sie den Spätsommer genießen – im Nationalpark, an einem der zahlreichen Seen oder in einmaligen Natur, die die Uckermark zu bieten hat. Vielleicht gelingt es auch die einmalige Tierwelt hier in der Uckermark als Fotodatei einzufangen.