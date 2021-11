Freizeit in der Uckermark

In gut 13 Monaten soll die Freizeitstätte Aquarium in Schwedt in neuem Glanz wieder öffnen. Nach der Katastrophe im zurückliegenden Sommer ist bis dahin viel Arbeit zu leisten. Es braucht zudem Alternativen fürs Vereins- und Schul-Schwimmen. Wie sehen diese aus?