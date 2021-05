Der Fußballkreis Uckermark hat einen vorläufigen Rahmenterminplan für die Saison 2021/22 heraus gegeben. Dieser ist jedoch noch nicht in Stein gemeißelt. Demnach soll es am 7. August mit der 1. Runde im Oberen Kreispokal, in dem die Kreisoberligisten und die Landesklasse-Teams spielen, losgehen....