Am Montagabend, (04.09.2023) bemerkten zwei 25 und 51 Jahre alte Schwedter, wie ein junger Mann am Eingang des Einkaufszentrums CKS am Platz der Befreiung auf einen anderen Mann losging. Sie wollten die Attacken unterbinden und sprachen den Wütenden an, heißt es in der Pressemitteilung der Polizeidirektion Ost. Der aggressive Mann wandte sich nun ihnen zu und warf eine Getränkedose in ihre Richtung.

Trotz mehrmaliger Aufforderung, weitere Angriffe zu unterlassen und Versuchen, sich der eskalierenden Situation zu entziehen, folgte ihnen der Jugendliche und schlug schließlich auf den 21-Jährigen ein.

Der 18-Jährige fiel nicht zum ersten Mal auf

Als dessen Begleiter dies bemerkte, wollte er eingreifen, rutschte dabei jedoch weg und verletzte sich.

Der Schläger rannte anschließend zwar davon, ist aber nach Polizeiangaben bereits identifiziert. Demnach handelt es sich um einen 18-jährigen Deutschen, der nicht zum ersten Mal polizeilich auffiel. Jetzt wird zum Vorwurf der Körperverletzung ermittelt.