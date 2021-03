Kurz vor der Oderbrücke am Schweder Grenzübergang nach Polen hat es am Mittwochmorgen einen heftigen Unfall gegeben. Ein Auto auf dem Weg nach Polen fuhr auf ein haltendes Auto auf. Augenzeugen beobachteten den Aufprall. Dieser war so heftig, dass das vordere Fahrzeug dadurch fast zehn Meter nach ...