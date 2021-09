Auch eine Woche nach dem Komplettausfall der PCK am vergangenen Mittwoch sind noch nicht wieder alle Anlagen im Betrieb. Die Raffinerie hofft, dass dies in der nächsten Woche so weit ist. „Wir sind nach wie vor im Anfahrprozess. Die Kollegen in den Anlagen prüfen alle Ausrüstungen und Systeme, ...