Am 26. Mai 2021, gegen 7 Uhr, kamen zwei unbekannte, junge Männer zur Bushaltestelle in der August-Bebel-Straße in Templin. Die dort wartende Frau sprach einer der Männer an. Sie solle den Männern Tabak und Utensilien aushändigen, mit denen man selbst Zigaretten drehen kann. Sie lehnte ab und wurde daraufhin mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach Täter