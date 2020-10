Schwung holen und Wurf! Geschickt versenkt Stenley seinen Magneten in der Welse. Gemeinsam mit seinem Vater Enrico Schröder ist der Neunjährige an diesem Nachmittag in der Nähe von Passow auf einer Schleusenbrücke unterwegs. Die beiden sind Magnetfischer, ihre Beute sind Metallteile, die in Flü...