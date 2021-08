PCK entsendet zwei Kameraden der Werkfeuerwehr sowie den Gerätewagen-Öl in die vom Hochwasser stark betroffene Region Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Gemeinsam mit knapp 200 anderen Kameradinnen und Kameraden aus ganz Brandenburg traten Martin Belz und Thomas Apel als Teil der Einheit Uckermark-Barnim am frühen Donnerstagmorgen die Reise gen Westen an. Nach dem offiziellen Hilfegesuch des Landes Rheinland-Pfalz wurde über das Koordinierungszent...