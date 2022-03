Standesbeamtin Karin Schütz und ihre Kollegin Doreen Wagner haben am Dienstag im neuen Trauzimmer der Stadt Schwedt im Haus Augustiner Tor sechs Paare getraut. Drei Hochzeiten im Stundentakt gab es jeweils am Vormittag und am Nachmittag. Trotz nach wie vor geltender Einschränkungen für Hochzeiten...