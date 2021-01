Die Einwohnerzahl der Oderstadt hat sich in den zurückliegenden Jahren auf etwa 30.000 eingepegelt. Durch die neuen Ortsteile gibt es nun weiteren Zuwachs, aber in der Kernstadt ist wohl kein Wachstum zu erwarten. Dennoch bleibt der Bedarf an Eigenheimstandorten nach wie vor offenbar vorhanden. Ger...