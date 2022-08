Waren in den vergangenen Monaten immer wieder die großen Baggerarme von der vierspurigen Werner-Seelenbinder-Straße aus zu sehen, ist es nunmehr fast still geworden auf der Baustelle in der Rosa-Luxemburg-Straße in Schwedt. Der lange Plattenbau im Stadtteil Talsand ist um einiges geschrumpft.

