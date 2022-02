Es könnte der letzte Akt im sich ziehenden Streit um die Uckermark-Passagen in Schwedt sein: Am 23. März steht der Zwangsversteigerungstermin vor dem Amtsgericht in Neuruppin auf der Tagesordnung. Somit steht fest, dass die Ladung inzwischen allen Verfahrensbeteiligten zugestellt werden konnte. De...