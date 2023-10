Eigenheimstandorte gibt es viele in Schwedt, denn in der Vergangenheit wurde kräftig gebaut, vor allem nach der Wende stieg das Interesse an Bauplätzen. Wohnsiedlungen gibt es in der Kastanienallee, am Ortseingang an der B2, in der Berliner Allee am Aquarium, um nur einige zu nennen. Praktisch üb...