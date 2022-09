In vielen Facebook-Gruppen sind immer wieder Posts von Internet- und Telefonkunden der Stadtwerke Schwedt zu lesen, in denen sich Kunden über Verbindungsabbrüche beschweren. Dies soll zumeist bei schlechtem Wetter auftreten. Was ist dran? MOZ.de im Gespräch Jana Jähnke von den Stadtwerken Schwed...