Der Trend gibt Grund zur Beruhigung: Die Arbeitslosenquote in den Kreisen Barnim und Uckermark ist im September leicht zurückgegangen. Trotz Corona. Es gibt nach Angaben der Arbeitsagentur Eberswalde bislang keine Insolvenzen in Folge der Pandemie. Zurzeit sind in der Region 12.102 Menschen arbeits...