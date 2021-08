Ein Stück weit lebt die Synagoge in Schwedt wieder auf. Auch wenn das Gotteshaus in der Nationalparkstadt nicht wieder entsteht, kehrt nun aber wieder echtes jüdisches Leben an die Stätte zurück, an der die Juden in Schwedt über Jahrzehnte gebetet haben. Denn seit 1862 stand an der Gartenstraße die Synagoge, die in der Reichs-Pogromnacht 1938 zerstört worden ist und später abgerissen.

Wie durch ein Wunder blieb jedoch der Fußboden aus Zie...