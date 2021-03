Die Kindheit prägt den Menschen für sein ganzes Leben. Die Märkische Oderzeitung hat Einwohner aus Schwedt, Angermünde und Gartz gefragt, wie sie aufgewachsen sind. Uwe Liermann war an der Erweiterten Oberschule Schwedt ein Überflieger in Chemie. Heute arbeitet er für einen Konzern in Leverkus...