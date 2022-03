Vermutlich waren sämtliche Schülerinnen und Schüler vom Geschehen außerhalb der Klassenzimmer abgelenkt, als ein 36-jähriger Mann auf dem Schulhof laut Musik spielte und zu tanzen begann. So geschah es jedenfalls am 17. März in der Dr. Bähr-Straße in Prenzlau . Das Lehrpersonal ließ sich das natürlich nicht gefallen und bat um Ruhe – vergeblich.