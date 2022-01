Am späten Dienstagvormittag (11. Januar) meldete sich ein Mann aus Schwedt bei der Polizei und drohte den Beamten telefonisch Gewalt an. Daraufhin bekam er von Polizisten einen Hausbesuch, bei dem er sich für sein Verhalten entschuldigte. Er hatte sich am Vortag in einem Verbrauchermarkt von Mitarbeitern einer Wachschutzfirma nicht gut behandelt gefühlt und nun kurzerhand die Polizei dafür verantwortlich gemacht.