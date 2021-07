Zu einem gemeinsamen Singen lädt der Schwedter Stadtchor am 3. September um 16 Uhr ins Gasthaus Brauwerk ein. Aus Anlass des 55-jähriges Bestehen wollen die Mitglieder mit ihren Gästen das tun, was ihnen in der Gemeinschaft seit so vielen Jahren immer wieder Spaß und Mut macht: Singen.

Gründung ...