Das Hoffest ist eigentlich ein Bergfest. Mitten während des internationalen Landschaftsplenairs in Schwedt laden die Künstler Besucher ein, ihre ersten Arbeitsergebnisse und Fortschritte zu besichtigen, ins Gespräch zu kommen und gleichzeitig mit ihnen zu feiern. Denn in diesem Jahr feiert das Landschaftspleinair Jubiläum. Seit 30 Jahren treffen sich Künstler verschiedener Länder in Schwedt, um sich künstlerisch mit der Besonderheit und Schönheit der Flussauenlandschaft des Nationalparks Unteres Odertal in unmittelbarer Nachbarschaft der Industriestadt Schwedt auseinanderzusetzen.

Inspiriert von Natur und Technik

Inspiriert von Natur und Technik entstehen oft verblüffende und überraschende Ideen und Sichtweisen, denen die Künstler auf ihre Weise Form und Gestalt geben. Davon können sich Besucher beim Hoffest am Wochenende in der Galerie am Kietz überzeugen. Hier finden die Künstler einen Schaffensort und Raum für Begegnungen. Musikalisch umrahmt wird das Hoffest von Lydia Schulz, der Enkelin des Schwedter Künstlerehepaares Cornelia und Axel Schulz, die unter dem Künstlernamen Slow auftritt. Höhepunkt des Pleinairs ist die Vernissage am 30. Juli 2021.