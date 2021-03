Eine der bedeutendsten Künstlerinnen von Schwedt wäre am 27. März 80 Jahre alt geworden. Die Rede ist von Heidi Petzerling. Sie hat in der Stadt künstlerische Spuren hinterlassen, die sich vielfältig zeigen. Ihre Werke auf Straßen und Plätzen sind in das Alltagsleben von Schwedt übergegangen...