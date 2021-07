Der Kunstverein Schwedt darf sich über 2500 Euro aus Lottomitteln des Landes Brandenburg freuen. Am Dienstag übergab Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl den Förderbescheid, den er eine Woche zuvor in der Landeshauptstadt von Kulturministerin Manja Schüle für das Projekt ‘Kunstsommer in der Uckermark‘ in Empfang nahm.

„Malen, wo andere Urlaub machen“

Bei diesem Projekt arbeiten deutsche, polnische und weitere internationale Künstle...