Am Freitag öffnete das Schwedter Meldeamt nach drei Tagen Schließzeit wieder. Während der Überspielung von Meldedaten der neuen Einwohner aus Felchow, Flemsdorf und Schöneberg durfte es weder im Amt Oder-Welse noch in der Stadt Schwedt Veränderungen an den Datensätzen geben. Am Freitag konnt...