Einen ungewöhnlichen wie schweren Verkehrsunfall hat es in Prenzlau (Uckermark) gegeben. Dabei wurde ein dreijähriges Kind schwer verletzt. Es trug innere Verletzungen davon und musste ins Krankenhaus.

Wie die Polizei am Sonntag (13. August) mitteilte, stießen bereits am Freitag am frühen Nachmittag auf der Uferpromenade in Prenzlau ein Rentner (87) mit seinem Krankenfahrstuhl und ein Mädchen zusammen, das auf einem Kinderroller unterwegs war.