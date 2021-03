„Grüne Themen“ in einer Erdölraffinerie? Da war Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer Bündnis 90/Die Grünen, bei seiner PCK-Stippvisite bei Paula Schneegaß (19) und Kai Petzholdt (17) in Schwedt an der richtigen Adresse. Die beiden Industriemechaniker-Azubis hatten nämlich unlängst ein...