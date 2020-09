Jetzt geht es in Turbo-Geschwindigkeit vorwärts: Mit dem ersten Spatenstich zum Breitbandausbau im Landkreis Uckermark durch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer in Wichmannsdorf startet überall gleichzeitig in den Dörfern und Städten der Tiefbau für das schnelle Internet. 12.000 Haushalte in...