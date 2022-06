Drei Jahre lang musste Schwedt aufgrund der Corona-Maßnahmen auf das beliebte Ereignis im Juni warten – das Mittsommernachtsfest. Am Freitagnachmittag um 17 Uhr war es dann endlich wieder einmal so weit. Die Mittsommernachtsstange wurde am Tabakbrunnen gesetzt und das Fest von Bürgermeisterin An...