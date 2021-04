Über dem Eingang des Möbeldiscounters in der Schwedter Handelsstraße prangt bereits seit einigen Tagen der neue Name: Mega-Möbelcenter. Lange schon war über ein Aus der Möbelhaus-Kette Roller mit 130 Filialen in Deutschland und über einen Einstieg des österreichischen Möbelhauses XXXLutz sp...