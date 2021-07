Der Bau der neuen Kita „Kleine Wildhüter“ am Nationalpark-Zentrum in Criewen ist schon kurz nach dem Start in Zeitverzug geraten. Beim Bohren von Löchern für insgesamt 131 Pfähle zur Gründung des Baus sind Arbeiter auf ungewöhnlich viele Steine und eine starke Tonschicht im Boden gestoßen.

Stärkere Bohrtechnik geordert

Die eingesetzte Bohrtechnik kam nur schwer oder gar nicht bis auf die Tiefe von sechs bis acht Meter für die Stahlbeto...