In der Kontaktstelle für Menschen mit Demenz darf wegen der Pandemie keine Betreuung mehr stattfinden. In Schwedt gibt es aber aufgrund der Altersstruktur der Bevölkerung immer mehr Demenzkranke. Die meisten leben zu Hause. Doch der Kontaktstelle sind die Kontakte verboten worden.

Dabei werden dort in normalen Zeiten Demenzkranke stundenweise betreut. Das hat das Alltagsleben ihrer Angehörigen enorm erleichtert.

Pflegende Angehörige, die sonst sieben Tage die Woche ihren demenzkranken Partner oder ein Elternteil betreuen, geraten irgendwann an ihre körperlichen und seelischen Grenzen. Den Demenzkranken dann in der Kontaktstelle gut behütet zu wissen, das hat sie bisher entlastet. Endlich selber einmal zum Arzt gehen oder entspannt einkaufen können! Doch damit ist vorerst Schluss.

Katrin Rieger leitet die DRK-Kontaktstelle und sagt: „Ich kriege so viele Anrufe von Angehörigen, die fragen: Wann geht es weiter? Leider kann ich noch nicht sagen, wann wir die Gruppen wieder öffnen dürfen. Ich spüre aber in den Gesprächen, dass die Angehörigen am Limit sind. Sie gehen in Corona-Zeiten mit ihrer Betreuung sogar über ihre Grenzen hinaus. Irgendwann reagiert der Körper, und sie sind selber krank.“ Das wird zu einem Problem für die ganze Gesellschaft.

Manche Erkrankte wandern nachts umher und finden ihr Bett nicht mehr wieder

Wer schon mit an Demenz erkrankten Menschen zu tun hatte, der weiß, wie anstrengend schon der normale Alltag unter Umständen mit ihnen sein kann. Dieses ständige Wiederholen von Fragen, auf die man schon ein gefühltes Dutzendmal geantwortet hat, das ständige Hinterhersein, nachschauen ob der Erkrankte nicht wieder was anstellt. Nachts nicht zur Ruhe kommen, weil er öfter raus muss und dann sein Bett nicht mehr findet oder weil man selber vor Grübeleien nicht in den Schlaf kommt.

Katrin Rieger kennt die Demenzkranken, die bisher regelmäßig in die Beratungsstelle kamen sowie deren Partner oder Kinder. Bei ihnen ruft sie regelmäßig an und erkundigt sich, ob es Probleme gibt. Schließlich ist die stundenweise Entlastung ersatzlos weggefallen.

Sie will per Telefon trösten und Mut machen. Dabei hat sie festgestellt: „Einige Angehörige haben sogar den Pflegediensten abgesagt, weil sie Angst vor Ansteckung mit dem Corona-Virus haben. Jetzt bürden sie sich sogar noch die Pflege auf.“

Die Situation zu Hause spitzt sich zu und wird unerträglich

Manche Angehörige erlauben noch die Hausbesuche, die ehrenamtliche DRK-Helfer anbieten. In solchen Fällen entlasten diese Ehrenamtler stundenweise die Angehörigen, die dann nicht auf ihren kranken Partner aufpassen müssen und können kurz durchatmen können.

Doch Katrin Rieger weiß: „Die meisten pflegenden Angehörigen sind plötzlich 24 Stunden 7 Tage die Woche mit dem Dementen allein. Sie haben keine Möglichkeit sich zu erholen, Kraft zu tanken und sich zu entspannen. Die Folge ist, dass sich die Situation zu Hause immer mehr zuspitzt und irgendwann unerträglich werden kann.“

Es ist keine Schwäche, sich Hilfe von außen zu holen

Um dies zu verhindern, will sie Angehörigen Möglichkeiten aufzeigen, was sie machen können, um in schwierigen Situationen richtig zu reagieren und Druck rausnehmen zu können. Gern gibt sie Hilfestellung und rät: „Angehörige von Demenzkranken müssen mit Ihren Kräften haushalten! Sie handeln nicht selbstsüchtig, wenn sie sich Erholungspausen schaffen und ihren eigenen Interessen nachgehen, so gut es in dieser Zeit möglich ist. Es ist auch kein Eingeständnis von Schwäche, sich Hilfe von außen zu holen. Ganz im Gegenteil.“

Kontaktstelle für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen: 03332/ 83 85 10 0 oder persönlich in der Felchower Str. 13 in Schwedt.