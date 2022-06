Das Thema Ausbau der Autobahn A20 bis Schwedt war plötzlich gleich an mehreren Stellen öffentlich in die Diskussion geraten. Denn die Akteure in Schwedt hoffen, auf einen Ausgleich, um die in Bedrängnis geratene PCK-Raffinerie und den Standort künftig mit einer besseren Ausgangslage auszustatten...