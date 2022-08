In einem Gastbeitrag für das Internet-Portal der Wochenzeitschrift „der freitag“ fordert der Bezirkskleiter für Berlin und Brandenburg, Rolf Erler, gemeinsam mit Gewerkschaftssekretär Anis Ben-Rhouma von der Politik eine feste Zusage für die Absicherung aller Beschäftigten der Raffinerie, eine Kommunikationsoffensive, um die Menschen in der Region besser über den aktuellen Stand aufzuklären und die Lösung der Gesellschafter-Frage über eine Beteiligung des Staates und eine starke Arbeitnehmer-Vertretung.

Die Vorschläge der Gewerkschaft sollen in erster Linie den Druck auf die Politik erhöhen, endlich zu konkreten Lösungen zu kommen. „Die Debatte um die Zukunft der PCK-Raffinerie in Schwedt ist in der Sommerpause zwar etwas ruhiger geworden, aber die Beschäftigten und die Menschen in der Region wissen noch immer nicht, wie es konkret mit der PCK weiter geht“, schreibt Erler. „Die Geduld der Menschen in der Uckermark ist aber langsam am Ende.“