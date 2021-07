Ein Bus der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft (UVG) ist nach seiner Umrüstung von Dieselkraftstoff auf wasserstoffbasierten Elektoantrieb am Donnerstag erstmals im Nationalparkzentrum in Criewen präsentiert worden. Der klimaneutrale Bus ohne CO 2 -Ausstoß soll zusammen mit einem zweiten künftig auf der Nationalparklinie durch das untere Odertal fahren und dabei Fahrgäste auf Wunsch auch über den Nationalpark informieren.

