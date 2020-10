Solarmodule stehen in der Sonne: Ihr Ausbau wird gerade massiv vorangetrieben. Überall in den Kommunen liegen Anträge für riesige Freiflächenanlagen vor. Die Entscheidung für oder gegen fällt schwer. Die Regionalplanung Uckermark-Barnim will wertvolle Äcker, Seen und Wälder schützen. Eine neue Handreichung für Kommunen liegt jetzt vor. © Foto: Sven Hoppe/dpa