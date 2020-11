An der Bushaltestelle Oder-Center in Schwedt hat sich am Mittwochnachmittag (4. November) ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag touchierten sich gegen 16.40 Uhr ein Renault Clio und ein Bus.

Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme nehmen die Beamten bei dem 66 Jahre alten Fahrer des Pkw Alkoholgeruch wahr. Ein Test offenbarte dann auch das Ergebnis von 1,0 Promille.

Der Uckermärker musste seinen Führerschein abgeben und im Krankenhaus eine Blutprobe lassen.