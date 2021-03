Mitarbeiter der Polizei und ein Fahrzeug der Kriminalpolizei stehen in der Bahnhofsstraße in Templin. Mit einer Armbrust soll sich ein Mann dort selbst verletzt und zuvor eine Frau angegriffen und am Kopf verletzt haben. Die Tat ereignete sich am Dienstag, den 2. März 2021. © Foto: Jörg Carstensen