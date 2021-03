Alkohol hatte der junge Mann getrunken und offenbar auch Drogen konsumiert, bevor er sich an das Steuer eines VW Caddy setzte, um sich darin in Criewen auf der Straße zu bewegen. Dort erwischten ihn am frühen Sonntagmorgen Beamte der Polizei, die ihn stoppten und bei der Kontrolle zunächst auf de...