Am Abend des 06.11.2021 traf ein 41 Jahre alter Mann in der Marie-Curie-Straße in Schwedt auf einen 45-jährigen Bekannten, mit dem er ein Streitgespräch anfing. Der 45-Jährige wollte sich der Situation durch Flucht entziehen, verletzte sich dabei aber schwer am Fuß. Außerdem verfehlten zwei Messer knapp den Mann, die sein Kontrahent nach ihm geworfen hatte. Die Wurfgeschosse beschädigten dafür drei geparkte Autos.

Nun flüchtete wiederum der 41-Jährige mit einem BMW, kollidierte dabei aber im Stadtbereich mit zwei anderen Autos. Mittlerweile alarmierte Polizisten griffen sich den Flüchtigen und fanden im Kofferraum des Wagens nicht nur mehrere Wurfmesser, sondern auch noch eine Wurfaxt. Alles wurde sichergestellt. Der bereits hinlänglich bekannte Delinquent fing jetzt an, die Polizisten zu bedrohen. Er hatte zu diesem Zeitpunkt einen Atemalkoholwert von 0,74 Promille aufzuweisen. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren eröffnet worden. Die Vorwürfe lauten auf gefährliche Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs, Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Bedrohung und Sachbeschädigung.