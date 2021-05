Damit hatte der Ladendieb nicht gerechnet, als er sich in Schwedt auf Beutezug begab. Dabei wollte er sich nur ein bisschen geistreiche Genüsse verschaffen. Dafür wird sich der 20-Jährige in Kürze vor dem Richter verantworten müssen. Und das kam so.

Denn der Täter wurde von einem Laden-Detektiv...