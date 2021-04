Vorsicht Blitzer: Am Mittwoch hatte die Polizei Raser im Visier. Auch in der Uckermark gab es an verschiedenen Stellen Tempo-Kontrollen. Bei der 24-Stunden-Aktion wurden dabei auch hier im Landkreis zahlreiche Temposünder ausgebremst. Am Donnerstag lag dann auch die Auswertung der Polizei vor.

So wu...